Трамп назвал своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что основную борьбу в преддверии ноябрьских выборов он ведет не столько со своим соперником от демократов Джо Байденом, сколько со СМИ.

"Мой самый серьезный соперник – это не Байден, а нечестная пресса", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ежедневно должен противостоять поддерживающим Байдена американским СМИ. "Каждый день они бросают в меня "бомбы". Это делают нечестные журналисты", - заявил президент, добавив, что пока хорошо справляется.

По его словам, при этом "Байден даже не выходит из своего подвала, а они (СМИ) все равно активно пишут о нем". "Он даже не отвечает на вопросы журналистов", - добавил Трамп. Он напомнил, что сам почти ежедневно отвечает негативно относящимся к нему журналистам.

Говоря о дебатах, которые Трампу предстоит провести с Байденом, президент США предупредил, что очень многие СМИ будут необъективными.

"Там нужно будет провести стоя 1,5 часа. И если Байден просто сможет сделать это, а затем – сам, без посторонней помощи спустится со сцены, в новостях будут говорить, что он якобы выдал самые замечательные дебаты в истории и вообще – был великолепен", - пояснил Трамп.

Он рассказал, что в 2016 году почти не готовился к дебатам против Хиллари Клинтон. "Вся моя жизнь была подготовкой к дебатам", - добавил собеседник Fox News.