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Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности

Президент США отмечает острый ум лидеров РФ, Турции и КНР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности.

"Сейчас Джо (Байдену - ИФ) следует пройти такой тест (тест на когнитивные способности - ИФ)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Если ты президент, у тебя должен быть острый ум (...) Тебе нужна выносливость, физическое и умственное здоровье", - добавил он.

Президент США отметил, что сам он проходил тест на когнитивные способности в прошлом году. По его словам, его тестирование показало хорошие результаты.

"Нам нужен кто-то с острым умом", - подчеркнул он.

"Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си (Си Цзиньпин, председатель КНР) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", - заявил Трамп.

"Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - считает президент США.

"Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%", - добавил он.

США Дональд Трамп Джо Байден

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