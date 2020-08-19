Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, как намечается, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.