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Зеленский посоветовал Белоруссии найти формат диалога "без дубинок"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Обществу и власти в Белоруссии необходимо найти спокойный формат диалога друг с другом, поскольку кровопролитие является недопустимым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается кровопролития - ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал он в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу днем.

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Зеленский также добавил, что очень не хотелось бы, чтобы что-то повлияло на действительно дружеские отношения между Украиной и Белоруссией.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи...Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил он.

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с прошедшими выборами президента 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Украина Владимир Зеленский

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