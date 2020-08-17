Прилепин сообщил об избиении "вагнеровцев" белорусским спецназом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей", - заявил Прилепин в интервью интернет-изданию "Свободная пресса".

"Пожёстче" велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны", - предположил Прилепин.

Ранее писатель рассказал, что среди возвратившихся из Белоруссии "вагнеровцев" двое - его родственники.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти сочли членами частной военной компании "Вагнер" и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Генпрокуратура России в минувшую пятницу, 14 августа, сообщила, что задержанные на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики. Передача осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Белоруссии, заявил в тот же день посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "с высокой долей уверенности" сказал, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.