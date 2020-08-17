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Лукашенко пригрозил протестующим "реакцией России"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил своих оппонентов о возможной реакции России на нестабильную ситуацию в республике, в том числе в случае проведения повторных выборов.

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас, и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай - против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", - заявил Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые собрались бастовать.

Видеофрагмент эмоционального диалога Лукашенко с рабочими завода показал телеканал "Беларусь 1".

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что еще надо сделать".

Ранее сообщалось, что Лукашенко на встрече с рабочими также заявил, что предлагал своим оппонентам провести пересчет голосов, но получил отказ в ответ на это предложение. По утверждению президента Белоруссии, его противники требуют проведения новых выборов. В понедельник белорусский ЦИК официально отказал в проведении пересчета голосов и проведении повторных выборов на отдельных участках.

Кроме того, Лукашенко сообщил рабочим о своем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако впоследствии в правительстве Германии опровергли факт разговора.

Оппоненты Лукашенко требуют повторных выборов, обвиняя его в массовых фальсификациях итогов голосования. С 9 августа в Белоруссии продолжаются масштабные акции протеста, 17 августа ряд крупных промпредприятий присоединились к бессрочной забастовке.

Жесткая критика действий Лукашенко поступила со стороны Евросоюза и США.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Александр Лукашенко МЗКТ

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