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Генсек ООН призвал белорусские власти и протестующих к диалогу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций (ООН) наблюдает за ситуацией в Белоруссии, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек Антониу Гутерриш "внимательно следит за развитием событий в стране и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права", призывает власти проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

"Мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, которые происходят в этой стране. Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии не являются ответом", - подчеркнул Дюжаррик, добавив, что факты жесткого обращения с задержанными должны быть расследованы.

Он отметил также, что "генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

В целом на акциях протеста задержаны около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику, как в ЕС, так и в США.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия ООН

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