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Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться", - сказала она.

При этом в оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией.

"Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - сказала Колесникова.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты.

Колесникова отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией.

"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заявила "Интерфаксу" Колесникова.

Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан для трансфера власти после президентских выборов, которые оппозиция не признала. Колесникова ранее заявила, что совет – это не политическая партия, а открытая структура, в которую могут вступить "лидеры различных сообществ – от рабочих до директоров театров".

Вынужденно уехавшая из Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она на это время выразила готовность стать лидером нации.

Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, новых выборов проводить не будет, но, возможно, поделится полномочиями в результате конституционной реформы.

26 июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом он высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагал сделать бывший претендент на пост президента Белоруссии, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Мария Колесникова

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