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В штабе Бабарико не поверили в обещание Лукашенко провести новые выборы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Оппозиция не верит обещаниям президента БелоруссииАлександра Лукашенко провести новые выборы после принятия обновленной Конституции, заявил пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Глеб Германчук.

"Мы слышим от Лукашенко обещания разного рода на протяжении 26 лет. К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сказал он.

На встречах с рабочими в понедельник Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов, однако его оппоненты отказались и настаивают на новых выборах. Также он не раз заявил, что выборы уже прошли "цивильно", что невозможно сфальсифицировать 80% голосов, которые, по данным ЦИКа, он получил и что других выборов он назначать не будет.

В штабе Бабарико отрицают, что Центризбирком предлагал пересчитать голоса повторно.

"В первые сутки мы пытались добиться хотя бы минимального контакта диалога с властями, но они не то что пересчет не предлагали, они вообще отказались от любых механизмов диалога", - сказал Германчук.

Бывший предправления Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинулся на выборы и считался одним из наиболее сильных кандидатов от оппозиции, однако был арестован и затем ЦИК отказал ему в регистрации из-за претензий к документам. После этого штаб объединился со штабом еще одного незарегистрированного политика - бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и со штабом допущенной к выборам Светланы Тихановской.

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Виктор Бабарико Белоруссия Александр Лукашенко Центризбирком

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