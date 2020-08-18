На Мозырском НПЗ опровергли сообщения об остановке техпроцесса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Мозырский НПЗ (Гомельская область Белоруссии) работает в штатном режиме, остановки технологического процесса нет.

"Завод работает в штатном режиме на оптимальной загрузке", - говорится в сообщении корпоративного издания белорусского предприятия.

Так там прокомментировали информацию Telegram-каналов о якобы начатой на Мозырском НПЗ с 12:00 забастовки с остановкой технологического процесса.

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил, что второй нефтеперерабатывающий завод ОАО "Нафтан" продолжает работу в штатном режиме. При этом работники и профсоюз "Нафтана" выдвигают протестные требования. Однако была достигнута договоренность о том, что первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО "Нафтан" станет площадкой по изучению и обработке выдвинутых требований.

Ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена. Во вторник, 18 августа, в МВД Белоруссии сообщили, что один из участников акций протеста в Минске погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.