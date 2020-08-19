Что случилось этой ночью: среда, 19 августа

Митинг в Минске, землетрясение в Индонезии, Яблочный Спас

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошеедших к утру:

- Митинг в центре Минска завершился без эксцессов. Протестующие расходились, скандируя: "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!".

- Тело девочки найдено на берегу Енисея в Хакасии. Инцидент произошел в границах города Саяногорска, девочке по внешнему виду 5-6 лет.

- Директора музея в Волковыске, не подписавшего протокол голосования, нашли мертвым. По предварительной информации СМИ, смерть Константина Шишмакова не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

- Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии. Толчки ощутили жители Суматры.

- Православные отмечают Преображение Господне. В народе праздник известен как Яблочный Спас.