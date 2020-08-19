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Православные отмечают Преображение Господне

Православные отмечают Преображение Господне
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Православные верующие в среду отмечают праздник Преображения Господня, известный в народе как Яблочный Спас.

Патриарх Кирилл совершит в среду утром литургию в храме Христа Спасителя. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Русской православной церкви, после чего духовенство в соответствии с древней традицией совершит освящение плодов.

Традиция освящения фруктов нового урожая, в первую очередь яблок, берет свое начало еще с апостольских времен и напрямую связана с самим смыслом праздника. Преображение показывает то новое, благодатное состояние природы и человека, которое становится возможным благодаря воскресению Спасителя. Созревшие плоды, которые священник в храме кропит святой водой, символизируют всю природу, ждущую обновления и спасения от греха.

Праздник напоминает о Преображении Иисуса Христа на горе Фавор - событии, случившемся за 40 дней до распятия Спасителя. Три апостола - Иоанн, Иаков и Петр - увидели величие и славу Христа: как говорится в Евангелиях, лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды - блистающими, как снег.

Преображение открыло ученикам Христа, а через них и всему миру, Божественную природу Спасителя.

Праздник был установлен в IV веке, когда святая равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. С V столетия празднование этого дня получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

На Руси праздник обрел еще одно название - Яблочный Спас, поскольку именно к этому времени поспевали садовые яблоки.

Преображение Господне

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