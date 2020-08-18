Директора музея в Волковыске, не подписавшего протокол голосования, нашли мертвым

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Директора волковысского музея Константина Шишмакова нашли мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице в фейсбуке. Шишмаков был одним из тех, кто отказался подписывать избирательный протокол по итогам президентских выборов.

По предварительной информации портала Tut.by, "смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид".

Между тем, как передает "Радио Свобода", в Следственном комитете Беларуси данную версию подтвердили. "По словам СК, предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" на лесной дороге обнаружили автомобиль Шишмакова, а позже рядом в лесном массиве нашли и его тело.

29-летний Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой так и не приехал.

По информации Tut.by, 9 августа Шишмаков отказался подписывать протокол избирательной комиссии.