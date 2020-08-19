Тело девочки найдено на берегу Енисея в Хакасии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка на берегу реки Енисей в городе Саяногорске (Хакасия), сообщает в среду пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"18 августа 2020 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду 5-6 лет без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл замруководителя регионального главка СКР России Дмитрия Позовского, а также оперативная группа следователей, криминалистов, сотрудников полиции. Для выяснения всех обстоятельств смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают личность ребенка и ее законных представителей.

Позднее в пресс-службе СКР уточнили, что, по информации свидетелей, девочка ушла из дома накануне вечером накануне и гуляла с 6-летним мальчиком, который также до настоящего времени не вернулся домой. По факту его пропажи также возбуждено уголовное дело, оба дела объединены в одно производство.