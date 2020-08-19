Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Тело девочки найдено на берегу Енисея в Хакасии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка на берегу реки Енисей в городе Саяногорске (Хакасия), сообщает в среду пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"18 августа 2020 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду 5-6 лет без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл замруководителя регионального главка СКР России Дмитрия Позовского, а также оперативная группа следователей, криминалистов, сотрудников полиции. Для выяснения всех обстоятельств смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают личность ребенка и ее законных представителей.

Позднее в пресс-службе СКР уточнили, что, по информации свидетелей, девочка ушла из дома накануне вечером накануне и гуляла с 6-летним мальчиком, который также до настоящего времени не вернулся домой. По факту его пропажи также возбуждено уголовное дело, оба дела объединены в одно производство.

Хакасия

Новости

Православные отмечают Преображение Господне

Православные отмечают Преображение Господне

Правительство РФ обсудит экологические проблем в Усолье-Сибирском

Что произошло за день: вторник, 18 августа

В Перми вынесли приговор фигурантам дела "о кукле Путина"

Пандемия коронавируса

"Алмаз-Антей" изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Во время пандемии россияне страдали от плохой воды и скопления мусора

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 4 748 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 4 748 новых заболевших коронавирусом

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');