В ФРГ за сутки выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Германии зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Для Германии это рекордный показатель за последнее время: больше больше зараженных за сутки выявляли только в апреле, когда пандемия коронавируса была на пике. Всего с начала пандемии коронавируса, в Германии зарегистрировали более 228,6 тыс. случаев заражения.

Многие связывают рост числа зараженных с возвращением немцев из летних отпусков, которые те провели в соседних европейских странах. Кроме того, многие немцы игнорируют призывы реже встречаться с родственниками и не ходить на вечеринки, и из-за этого также растет число зараженных. Также эксперты полагают, что рост цифр может быть связан с введением бесплатного тестирования.

Ранее в августе Германия сделала тестирование на COVID-19 бесплатными для всех, а тем, кто вернулся из стран, где высок риск заражения вирусом, тест необходимо пройти в обязательном порядке.

На этой неделе канцлер Ангела Меркель заявила, что дальнейших ослаблений ограничений в связи с коронавирусом пока может и не быть. Она призвала сограждан соблюдать все правила гигиены, а также напомнила тем, кто возвращается из отпуска, что карантин на две недели обязателен для каждого немца до получения отрицательного результата теста.