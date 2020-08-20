Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

Во время пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек вышли из координационного совета белорусской оппозиции после обвинений со стороны властей, сообщил в четверг "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

"Мы получили вчера несколько заявлений о выходе после обвинений со стороны Лукашенко о якобы целях совета, которые после мы неоднократно опровергли. Сегодня есть одно заявление о выходе после возбуждения уголовного дела. Но никто из членов президиума не покинул совет", - сказал он.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич остается в составе президиума Координационного совета, хотя и не принимала участия в первом заседании.

"Светлана Александровна действительно не принимала участие во вчерашнем заседании по болезни. Но она не заявляла о выходе из совета", - сказал Максим Знак.

По его словам, Алексиевич находится на территории Белоруссии. "Она, как и все члены Координационного совета, физически находится в Белоруссии", - сказал он.

По его словам, обвинения властей, "безусловно, повлияют на готовность людей брать на себя риски участия в совете".

"Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета", - сказал он.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил в четверг, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк в видеообращении.

По его словам, создание и деятельность Координационного совета направлены "на захват государственной власти" и "причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В связи с созданием совета в Белоруссии возбуждено уголовное дело.

Ранее Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии назвал созданный совет "черной сотней" и заявил, что создание организаций для захвата власти наказывается по закону. Он поручил КГБ находить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия.