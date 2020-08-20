Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции
Во время пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек вышли из координационного совета белорусской оппозиции после обвинений со стороны властей, сообщил в четверг "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

"Мы получили вчера несколько заявлений о выходе после обвинений со стороны Лукашенко о якобы целях совета, которые после мы неоднократно опровергли. Сегодня есть одно заявление о выходе после возбуждения уголовного дела. Но никто из членов президиума не покинул совет", - сказал он.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич остается в составе президиума Координационного совета, хотя и не принимала участия в первом заседании.

"Светлана Александровна действительно не принимала участие во вчерашнем заседании по болезни. Но она не заявляла о выходе из совета", - сказал Максим Знак.

По его словам, Алексиевич находится на территории Белоруссии. "Она, как и все члены Координационного совета, физически находится в Белоруссии", - сказал он.

По его словам, обвинения властей, "безусловно, повлияют на готовность людей брать на себя риски участия в совете".

"Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета", - сказал он.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил в четверг, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк в видеообращении.

По его словам, создание и деятельность Координационного совета направлены "на захват государственной власти" и "причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В связи с созданием совета в Белоруссии возбуждено уголовное дело.

Ранее Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии назвал созданный совет "черной сотней" и заявил, что создание организаций для захвата власти наказывается по закону. Он поручил КГБ находить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Пандемия коронавируса

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

Ядерное топливо загружено в первый энергоблок БелАЭС

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

В ФРГ за сутки выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');