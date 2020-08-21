Россия готова помочь урегулированию в Белоруссии, если Минск попросит

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Москва готова помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, если этого захочет Минск, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - ответил он на вопрос о готовности России стать посредником между правительствос Белоруссии и оппозицией.

На вопрос, как в Кремле оценивают то, что в Белоруссии завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, он ответил: "Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии".

"Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - подчеркнул Песков.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал рабочим агрокомбината "Дзержинский", что ситуация в стране хоть и политизированная, но не катастрофичная и силовики страну не отдадут. Он также сообщил им, что беспорядки в стране планируют и направляют США, а "европейцы подыгрывают".

По его словам, Запад хотел "оттянуть" Белоруссию и направить против России. "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - заявил Лукашенко.