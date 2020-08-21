Минобороны Белоруссии прокомментировало публикации о необходимости стрельбы на поражение

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии прокомментировало публикации с расшифровкой выступления главы ведомства Виктора Хренина перед руководителями подразделений министерства, Генштаба и Вооруженных сил. По словам журналистов, министр, в частности, упоминал о необходимости стрелять на поражение.

"В военное ведомство поступают вопросы от представителей СМИ по поводу "закрытого совещания, на котором выступил министр обороны". Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно", - говорится в сообщении министерства в Телеграме.

По данным Минобороны, "в сети уже трактуют выступление министра как то, что он "убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный".

"Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь определяет, что "приказ - обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника". Более того, само применение Вооруженных Сил четко определено законами и Военной доктриной Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, белорусская армия была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне.

"Что касается слов генерал-майора Виктора Хренина, то вчера он выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении. Его выступление завершается словами: "Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим" - это все, что нужно знать о позиции министра обороны", - говорится в сообщении ведомства.

Судя по расшифровкам выступления министра, он напомнил офицерам о прописанном в уставе порядке действий часового при появлении возможного нарушителя. Порядок допускает выстрел на поражение, если нарушитель не реагирует на предупреждения.

"Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами — армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди, - цитирует министра "Наша нива". - Да, это всё понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность".

Задачей военных Хренин назвал не допустить "выстрела вверх".