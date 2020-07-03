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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
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Жена президента Украины вылечилась от COVID-19

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела после заражения коронавирусной инфекции, ее выписали из больницы, сообщили в офисе главы государства.

Пандемия коронавируса

Она чувствует себя хорошо и счастлива, что вернулась к семье, однако ей предстоит восстанавливаться после перенесенной двусторонней пневмонии, уточнили в пресс-службе.

Заражение у Елены Зеленской выявили по ПЦР-тесту 12 июня, 16 июня ей потребовалась госпитализация.

Президент Владимир Зеленский коронавирусом не заразился. Он подтвердил выздоровление жены в твиттере и добавил, что "наконец, сегодня вечером вся семья будет за одним столом".

Украина Владимир Зеленский Елена Зеленская коронавирус

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