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Украина усилила охрану границы с Белоруссией

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Белоруссией, чтобы не допустить нестандартных ситуаций и предупредить любые провокации, сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.

"Уже не первый день пограничники продолжают усиленную охрану границы именно на этом участке. До этого мы привлекли все необходимое количество людей и технических средств", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он объяснил, что речь идет об усилении украинских пограничных отрядов, активном привлечении участковых инспекторов, чтобы они собирали информацию с украинской стороны границы. Также оперативно-поисковые подразделения собирают всю необходимую информацию, которая может повлиять на состояние охраны государственной границы, позволит своевременно реагировать и проводить оперативные мероприятия.

"Кроме того, насколько нам известно, белорусские пограничники также находятся в усиленном варианте (несения службы - ИФ). Еще в конце июля они нас информировали о своих дополнительных режимных мероприятиях в приграничье, и с того времени мы от них не получали никакой информации, что ситуация в их приграничье как-то усложнилась", - указал Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Белоруссией на данный момент остается спокойной, и Госпогранслужба ни одного раза не фиксировала никаких провокаций или нестандартных ситуаций. "Кроме того, мы не фиксируем перемещения какой-то техники по территории Беларуси рядом с украинской границей", - отметил спикер.

Также Демченко опроверг слухи о том, что Белоруссия якобы закрыла свои пункты пропуска на границе с Украиной. "Белорусская сторона нас об этом не информировала официально, что предусмотрено совместными соглашениями. Мы продолжаем фиксировать, что люди могут пересечь границу с Беларусью как на въезд, так и на выезд из Украины. На данный момент функционируют 7 пунктов пропуска на этом участке, еще 14 остаются закрытыми со стороны Украины по решению правительства, и закрыты они еще с момента введения карантина (по коронавирусу - ИФ)", - подчеркнул он.

Спикер Госпогранслужбы проинформировал, что средний пассажиропоток в сутки на границе с Белоруссией составляет около 4-5 тыс. человек в обе стороны, и резкого увеличения или уменьшения этого показателя не фиксируется. "Общий пассажиропоток на всем участке границы находится где-то на уровне 80 тыс. человек. То есть, здесь он не такой активный", - сообщил он.

Демченко заверил, что усиление Украиной охраны границы с Белоруссией "никоим образом не влияет" на скорость пересечения границы людьми с украинской стороны.

"Конечно, как на границе с Беларусью, так и на других участках, действуют ограничительные мероприятия на период карантина. Это в свою очередь в определенной степени как влияло, так и продолжает влиять на пересечение границы с украинской стороны. Если говорить о белорусской стороне, мы не фиксируем резкого увеличения количества отказов во въезде в их страну иностранцам, следующим со стороны Украины", - добавил спикер Госпогранслужбы.

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция. В стране идут акции протеста и забастовки.

Госпогранслужба Украины Украина Андрей Демченко Белоруссия

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