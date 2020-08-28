Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украинский флаг над зданием МИД Украины в Киеве Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.

По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.

За время протестов были задержаны около 7 тысяч человек, настоящему времени часть задержанных освобождена. В первые дни протестов против протестующих применялись спецсредства, в том числе резиновые пули и слезоточивый газ, сообщалось о жестоких задержаниях и избиениях в местах временного содержания.

В ходе акций есть жертвы, однако данные о количестве погибших разнятся. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.