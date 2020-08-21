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Тихановская призвала рабочих продолжить забастовки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская призвала рабочих крупных белорусских предприятий продолжать забастовки, чтобы добиться проведения новых выборов. В новом видеообращении она заявила, что нужно объединиться.

Она считает, что забастовки эффективны в борьбе с диктатурой.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ (Минский тракторный завод - ИФ), "Гродно Азота" и других предприятий, вы - символ новой свободной Белоруссии (...). Будущее Белоруссии, а, значит и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь", - сказала она.

По ее словам, цели просты - "прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы".

В фонды поддержки бастующим рабочим "уже пожертвованы миллионы", чтобы помочь им "выдержать давление и не сломаться под угрозами", добавила Тихановская.

На вечер 18 августа координатор забастовочного движения Белоруссии сообщил, что для бастующих рабочих на тот момент было собрано больше $1,1 млн.

Президент Александр Лукашенко несколько раз высказывался против забастовок и предлагал руководителям предприятий увольнять бастующих без права восстановления. Он потребовал, чтобы правительство обеспечило бесперебойную работу заводов. Представителей стачкомов начали задерживать.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко Беларуськалий МТЗ

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