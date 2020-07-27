РПЦ призвала извлечь уроки из проблем со Святой Софией и собором в Нанте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть и поджог храма в Нанте должны заставить задуматься и упредить подобное в России.

"Намаз в храме Святой Софии... Поджог храма в Нанте (далеко не первый поджог храма во Франции за год, не говоря даже об иных антихристианских действиях) ... Кто-то скажет, быть может, даже с некоторой усмешкой: это ответка за отказ Европы от христианства. Чему смеётесь? Над нашей общей трагедией смеётесь!" - написал епископ Савва в понедельник в телеграм-канале.

Признав за Россией особый путь, епископ вместе с тем заявил: "Но европейская цивилизация – это наша общая цивилизация. Удар по ней – это удар по нам".

Он назвал Россию "одним из главных столпов Европы (что бы себе ни думали потомки различных германских племён от саксов до лангобардов)", а русскую культуру – "одной из жемчужин европейской культуры".

"И османский меч в святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над "детьми Европы", и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... Все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям, и в том числе, по предательски поступившей братской Церкви, это удары и по нам. Урок же нам, государствообразующему народу: хранить нашу цивилизацию и нашу культуру", - считает епископ.

Турция в субботу раскритиковала реакцию Греции на первую за 90 лет мусульманскую молитву в соборе Святой Софии, которую турецкое руководство объявило мечетью. Представитель МИД Турции Хами Аксой назвал греков "испорченными детьми Европы, которые не могут принять повторного поражения в Айя-Софии". МИД Греции в ответ на эти слова обвинил Турцию в религиозном фанатизме.

Что касается поджога во французском Нанте кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века, то обвинение предъявили 39-летнему беженцу из Руанды. Ему грозит наказание в 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро. Пожар 18 июля полностью уничтожил большой орган, частично нарушил прочность здания, кроме этого сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.