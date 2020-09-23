К главному редактору "Нашей Нивы" пришли с обыском

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утром в среду домой к главному редактору белорусского издания "Наша Нива" Егору Мартиновичу пришли с обыском, он задержан, сообщила его жена, журналист TUT.BY Адарья Гуштын. По ее словам, обыск проводят сотрудники управления собственной безопасности МВД.

Следственные действия она связала с публикацией о диджее Владе Соколовском, который говорил, что в спецприемнике на Окрестина видел человека, похожего на замминистра внутренних дел Александра Барсукова. После этого Соколовского повторно задержали, пригрозили обвинением в клевете и затем заставили подписать отказ от этих утверждений.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова пообещала предоставить комментарий позднее.