Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

К главному редактору "Нашей Нивы" пришли с обыском

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утром в среду домой к главному редактору белорусского издания "Наша Нива" Егору Мартиновичу пришли с обыском, он задержан, сообщила его жена, журналист TUT.BY Адарья Гуштын. По ее словам, обыск проводят сотрудники управления собственной безопасности МВД.

Следственные действия она связала с публикацией о диджее Владе Соколовском, который говорил, что в спецприемнике на Окрестина видел человека, похожего на замминистра внутренних дел Александра Барсукова. После этого Соколовского повторно задержали, пригрозили обвинением в клевете и затем заставили подписать отказ от этих утверждений.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова пообещала предоставить комментарий позднее.

МВД Белоруссия Егор Мартинович Адарья Гуштын Александр Барсуков Влад Соколовский

Новости по теме

Новости

Тиньков подчеркнул, что ничего еще "Яндексу" не продал

После побега шестерых из колонии в Дагестане возбудили дело о халатности

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом

Акции "Яндекса" в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Навальный попал в больницу

Навального выписали из стационара

Навального выписали из стационара
Изменение Конституции

В ЕГЭ в 2021 году включат вопросы о поправках в Конституцию

После побега шести осужденных в УФСИН по Дагестану начали проверку

Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Суд арестовал одного из руководителей красноярской "Общины Виссариона"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');