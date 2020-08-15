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Тысячи фанатов Цоя пришли на его могилу в годовщину гибели музыканта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На Богословском кладбище Санкт-Петербурга в субботу собираются фанаты и почитатели таланта культового рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего 30 лет назад.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к могиле Цоя идут почитатели его таланта, несут цветы. Здесь же люди собираются группами и поют под гитару песни музыканта. Могила уже в середине дня утопает в цветах.

По словам представителя полиции, дежурящего у места захоронения Цоя, люди сплошным потоком идут с самого утра, к середине дня их число достигло нескольких тысяч.

КультураВ Петербурге поставили памятник ЦоюЧитать подробнее

Как сообщалось, накануне в сквере в Кировском районе Петербурга установили памятник лидеру группы "Кино".

Скульптура музыканта установлена в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.

Виктор Цой родился в Московском районе Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера.

Его рок-группа "Кино" в 1980-х годах стала культовой в России.

В 1988 году вышел фильм "Игла" с Цоем в главной роли и музыкальный альбом "Группа крови", которые породили "киноманию": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе.

Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников. Она расположена в 150 метрах от церкви Иоанна Богослова на Братской (центральной) аллее.

Петербург Виктор Цой

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