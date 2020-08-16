Двенадцатичасовая акция протеста у посольства Белоруссии в Москве завершилась

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Собравшиеся на седьмую по счету акцию протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии у посольства республики в Москве активисты начали расходиться.

Как передает в ночь на воскресенье корреспондент "Интерфакса", начавшаяся около 12 часов дня в субботу акция у диппредставительства Белоруссии в центре Москвы подошла к концу. Активисты вновь создали стихийный мемориал из цветов, плакатов и свечей в поддержку проходящих протестов в республике.

Эта акция протеста у посольства была седьмой по счету с 9 августа.

Собравшиеся на Маросейке активисты стояли в цепочке солидарности напротив посольства Белоруссии, держа в руках длинную белую ленту, красно-белые букеты и воздушные шары, пели национальные песни и композиции Виктора Цоя.

На протяжении всего мероприятия на месте находились сотрудники правоохранительных органов, которые через громкоговорители просили собравшихся не мешать движению пешеходов.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.