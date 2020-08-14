В Петербурге поставили памятник Цою

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге к годовщине со дня смерти Виктора Цоя ему поставили памятник в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов, сообщили в городском комитете по благоустройству. Цой жил и учился неподалеку.

В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого устанавливают памятник Виктору Цою. Скульптуру начали создавать в середине 2018 года, она повторяет фотографию лидера группы "Кино" за авторством Юрия Чашкина – на ней музыкант скрестил руки на гитаре. pic.twitter.com/RozpQVGsiH — 78 | НОВОСТИ (@good78news) August 14, 2020

Установить в сквере памятник власти решили в 2015 году. Жители района выступали против, опасаясь наплыва фанатов, однако в 2018 году был выдан ордер на установку памятника именно в сквере. Заказчиком памятника выступил Фонд Юрия Жорно, который занимается созданием и сохранением памятников.

Автор скульптуры - Матвей Макушкин. Памятник представляет собой стоящую фигуру музыканта с руками, сложенными на гитаре. Он создан по фотографии Цоя, сделанной Юрием Чашкиным. В Фонде Жорно подчеркивают, что образ выбран по пожеланиям родителей и фанатов музыканта. Высота фигуры вместе с постаментом - 4,35 метра.

В 2019 году сквер благоустроили, там посадили кусты и деревья, разбили клумбы и поставили газонное ограждение в виде нотного стана и композицию из цветов "Гитара".

Лидер "Кино" погиб 30 лет назад в автокатастрофе в Латвии. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга.