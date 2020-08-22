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Лукашенко заявил, что Белоруссию "травят" перед "броском" на Россию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Оппоненты белорусских властей "травят" страну, отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси..." Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию", - заявил он журналистам в Гродно в субботу.

Лукашенко цитирует госагентство БелТА.

"Это трамплин, и мы его должны разрушить, - заметил он. - Это наше единое мнение с президентом Путиным".

Ранее Лукашенко заявил, что против Белоруссии задействован сценарий "цветных революций".

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с прошедшими выборами президента 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

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