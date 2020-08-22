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ВС Белоруссии будут реагировать без предупреждения на нарушение границ

ВС Белоруссии будут реагировать без предупреждения на нарушение границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) и vинистр обороны Виктор Хренин (справа)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны.

"Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны.

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Фрагмент диалога Лукашенко с Хрениным показал в вечерних новостях телеканал СТВ.

Президент распорядился реагировать без упреждения после того, как Хренин доложил об обстановке на границе. "Походят к границе (войска со стороны Литвы - ИФ), разворачиваются и уходят. Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону (движение войск с запада - ИФ), если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", - сказал министр.

Позднее Хренин на совещании с участием президента заявил, что "деструктивные силы могут осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия".

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Министр также заявил об участии западных спецслужб в усилении напряженности на границе страны с западными соседями.

Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Белоруссией на западе. По его словам, это планируют в США. Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил "отсечь Гродно".

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Он также отметил, что предупредил об угрозе президента России Владимира Путина.

Белоруссия Александр Лукашенко

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