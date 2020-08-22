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Лукашенко обвинил частные компании в подталкивании людей к забастовкам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что частные предприятия подталкивают белорусов к забастовкам, чтобы занять место госпредприятий.

"Здесь (в Гродно - ИФ), как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий", - заявил Лукашенко, выступая на провластном митинге в Гродно.

Видеофрагмент выступления президента показал телеканал СТВ.

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По его словам, "некоторые (частные предприятия - ИФ) обнаглели до того, что, если несчастный мент приехал отремонтировать государственную машину - команда с Польши (у нас есть эти все телефонные разговоры) давить ментов!".

"А что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах?" - добавил он.

Ранее в ходе выступления Лукашенко распорядился закрыть "на замок" бастующие госпредприятия.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил президент.

В стране продолжается политический кризис, возникший в связи с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями насилия в отношении участников массовых акций протеста. Продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших госпредприятиях - о присоединении к забастовке заявляли часть коллективов МАЗ, МТЗ, МЗКТ, "Беларуськалия", "Гродно Азот".

Белоруссия Александр Лукашенко

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