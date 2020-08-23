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В Минске активистов оттеснили с проезжей части и восстановили движение

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы восстановили движение транспорта на проспекте Независимости в центре Минска.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники силовых структур смогли вытеснить протестующих с проезжей части на тротуар в районе площади Независимости и далее по проспекту. Движение автотранспорта на проспекте возобновляется.

Замыкающие колонны митингующих продолжают движение по проспекту Независимости в сторону гостиницы "Планета", где уже собралась основная часть участников акции. Люди заполонили газон перед гостиницей, а также всю проезжую часть проспекта Победителей напротив музея Великой Отечественной войны.

Силовики регулярно предупреждают митингующих о незаконности акции, просят их разойтись и "не вынуждать к активным действиям - применять физическую силу и спецсредства".

Между объявлениями, раздающимися из громкоговорителей, установленных на здании стоматологии и жилых домах рядом с музеем, регулярно транслируются мелодии из фильма "Семнадцать мгновений весны" в очень низком качестве.

Протесты в Минске

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