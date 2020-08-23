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В центре Минска демонстранты вышли на проезжую часть

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции оппозиции вышли на проезжую часть в центре Минска.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", число протестующих превысило пропускную способность тротуара, люди вышли на дорогу рядом с ГУМом, вблизи станции метро "Октябрьская", и продолжают двигаться в сторону площади Независимости.

Сотрудники правоохранительных органов, которые дежурят на проспекте Независимости, предупреждают протестующих о незаконности акции, просят их покинуть проезжую часть и разойтись, однако никого не задерживают. Движение по проспекту затруднено.

Тем временем, на площади Победы в центре Минска, помимо сотрудников правоохранительных органов, выстроились военнослужащие.

Военные одеты в камуфлированную форму и бронежилеты, вооружены автоматами Калашникова, на голове у них каски, на лицах - балаклавы.

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Белоруссия Минск

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