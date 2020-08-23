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Сторонники и противники Лукашенко соберутся на одной площади в Минске

Сторонники и противники Лукашенко соберутся на одной площади в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции протеста направляются в сторону площади Государственного флага, где неподалеку расположен Дворец независимости, передает корреспондент "Интерфакса"

Туда же выдвинулись автозаки, грузовики для перевозки солдат и спецтехника силовых органов.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", около десяти пикапов с красно-зелеными флагами в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН направляются по улице Тимирязева в сторону площади Государственного флага, за ними следует колонна микроавтобусов с тонированными стеклами без регистрационных номеров, их сопровождает ГАИ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости. Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит массовая акция оппозиции. Манифестанты собрались на площади Независимости. Интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.

Белоруссия Минск

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