Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".

Сотрудники правоохранительных органов встретили высказывание президента аплодисментами.

"Мы с вами до конца", - ответили силовики президенту, который подошел их поблагодарить.

В это воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Позднее стало известно, что Лукашенко прибыл во Дворец с автоматом в руках и в бронежилете.