Лукашенко пообещал "разобраться" с протестующими
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.
"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".
Сотрудники правоохранительных органов встретили высказывание президента аплодисментами.
"Мы с вами до конца", - ответили силовики президенту, который подошел их поблагодарить.
В это воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.
Позднее стало известно, что Лукашенко прибыл во Дворец с автоматом в руках и в бронежилете.