Глава белорусского Минобразования призвал прекратить буллинг учителей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко призвал родителей прекратить нападки на учителей и не превращать школу в поле политических баталий.

"Я хочу обратиться ко всем родителям: давайте не будем превращать школу, учреждение образования, в поле политических баталий. У каждого есть своя точка зрения, каждый ее выражал на выборах по-своему. И, наверное, не надо здесь устраивать какое-то столкновение мнений, тем более что законодательно эти все позиции определены", - сказал Карпенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в понедельник.

"Эти нападки, буллинг так называемый учителей - он есть", - подтвердил Карпенко, отвечая на вопрос журналиста. "Но вместе с тем ситуация в разных регионах разная", - добавил он.

Карпенко попросил родителей "успокоиться" и "отбросить эмоции".

"Для нас важно, чтобы ребенок имел возможность прийти спокойно в школу и получать знания. Тем более у нас непростая была четвертая четверть прошлого (учебного года из-за эпидемии COVID-19 - ИФ)", - заметил Карпенко.

"Школы, учителя готовы. Мы ждем понимания родителей, чтобы совместными усилиями развивать наших детей, обучать их и воспитывать", - сказал министр.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Значительное число избирательных участков располагалось в учреждениях образования, преподаватели, в том числе, входили в состав избирательных комиссий.

Официальные органы утверждают, что в адрес многих учителей в соцсетях поступали обвинения в участии в фальсификации результатов голосования.