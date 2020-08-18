В Минске при наезде Renault погиб 19-летний участник акции протеста

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Один из участников акций протеста в Минске погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта, сообщили в МВД Белоруссии во вторник.

"16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель VW и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault", - сообщила Чемоданова.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.