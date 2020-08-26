Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Марию Колесникову вызвали в СК Белоруссии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила, что в четверг в полдень ее вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

Ее процессуальный статус определен как свидетель. "Меня вызвали так же, как и других членов президиума. Видимо, всех нас вызовут сюда", - сказала она "Интерфаксу".

26 августа, в среду в СК вызвали члена президиума совета писательницу Светлану Алексиевич.

25 августа на допросе побывали члены президиума, международный медиатор Лилия Власова и экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. На прошлой неделе были допрошены представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский и юрист Максим Знак. Все они дали подписку о неразглашении, поэтому не смогли сообщить, о чем их допрашивали.

Координационный совет оппозиции был создан для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. По официальным данным, она получила на выборах около 10% голосов. Результаты выборов штаб не признал.

Музыкант Мария Колесникова, прежде координатор штаба банкира Виктора Бабарико, сотрудничала со штабом Тихановской после ареста своего кандидата. Она вошла в президиум координационного совета оппозиции.

Президент Александр Лукашенко заявил, что создание любой структуры для захвата власти будет вне закона. По факту формирования совета возбуждено уголовное дело. Члены совета решили продолжить работу, несмотря на это.

25 августа Конституционный суд Белоруссии признал создание координационного совета не соответствующим основному закону.

26 августа члены президиума совета Колесникова, Латушко и Власова пошли в СК с официальной просьбой проверить жалобы на избыточное применение силы и жестокости со стороны силовиков на уличных акциях с 9 по 12 августа. Ранее аналогичное заявление уже было передано в прокуратуру Белоруссии.

Акции против насилия в Минске

10
Мария Колесникова Белоруссия Следственный комитет Светлана Алексиевич Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Украина введет 30-дневный запрет на въезд иностранцев

Украина введет 30-дневный запрет на въезд иностранцев

Члены оппозиционного совета попросили СК Белоруссии расследовать случаи насилия

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Посольство РФ пообещало помощь арестованному в США Егору Крючкову

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');