Марию Колесникову вызвали в СК Белоруссии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила, что в четверг в полдень ее вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

Ее процессуальный статус определен как свидетель. "Меня вызвали так же, как и других членов президиума. Видимо, всех нас вызовут сюда", - сказала она "Интерфаксу".

26 августа, в среду в СК вызвали члена президиума совета писательницу Светлану Алексиевич.

25 августа на допросе побывали члены президиума, международный медиатор Лилия Власова и экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. На прошлой неделе были допрошены представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский и юрист Максим Знак. Все они дали подписку о неразглашении, поэтому не смогли сообщить, о чем их допрашивали.

Координационный совет оппозиции был создан для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. По официальным данным, она получила на выборах около 10% голосов. Результаты выборов штаб не признал.

Музыкант Мария Колесникова, прежде координатор штаба банкира Виктора Бабарико, сотрудничала со штабом Тихановской после ареста своего кандидата. Она вошла в президиум координационного совета оппозиции.

Президент Александр Лукашенко заявил, что создание любой структуры для захвата власти будет вне закона. По факту формирования совета возбуждено уголовное дело. Члены совета решили продолжить работу, несмотря на это.

25 августа Конституционный суд Белоруссии признал создание координационного совета не соответствующим основному закону.

26 августа члены президиума совета Колесникова, Латушко и Власова пошли в СК с официальной просьбой проверить жалобы на избыточное применение силы и жестокости со стороны силовиков на уличных акциях с 9 по 12 августа. Ранее аналогичное заявление уже было передано в прокуратуру Белоруссии.