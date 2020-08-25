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Brent подорожала до $45,15 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти изменяются разнонаправленно во вторник трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

По данным метеорологов, тропический шторм Марио ослабел, а Лаура, вероятно, усилится до урагана и достигнет побережья в четверг.

В 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,04%), до $45,15 за баррель. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,43 (1%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,15 (0,35%), до $42,47 за баррель. Во вторник WTI подорожала на $0,23 (0,5%).

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, отмечает Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

"Потенциальные потери производства нефти в Мексиканском заливе из-за урагана составляют лишь порядка 2% добычи в США, и, таким образом, этот фактор не является решающим для рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - В дальнейшем рынок будет реагировать на новости о появлении вакцин от коронавируса, а также сигналы восстановления спроса".

Brent WTI США Мексиканский залив Марио Лаура коронавирус

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