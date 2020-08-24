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Brent подешевела до $44,32 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в понедельник, трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США, а также продолжают оценивать сигналы нового роста заболеваемости COVID-19 в Азии и Европе.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,07%), до $44,32 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,55 (1,2%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,05 (0,12%), до $42,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,48 (1,1%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1%, тогда как WTI подорожала на 0,1%.

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщает агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

"Приближение ураганов поддерживает цены на нефть, однако это очень временный фактор, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Мы видим, что растет буровая активность в США, и этого может быть достаточно, чтобы ограничить повышение цен на нефть".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц - до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом: правительства по всему миру пытаются найти баланс между мерами по сдерживанию распространения COVID-19 и желанием восстановить экономическую активность. В то время как в США ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалось, появляются данные о скачке заболеваемости в ряде стран Европы и Азии.

США Мексиканский залив Марко Лаура Brent WTI Коронавирус

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