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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, утверждает пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Президент Беларуси на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре (с Меркель - ИФ). Каким может быть от него эффект? Скорее всего, отрицательным. Ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим - это чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси", - заявила Эйсмонт в эфире телеканала "Россия 1".

"Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", - добавила она.

18 августа Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов. Она высказалась за то, чтобы в Белоруссии немедленно отпустили на свободу политзаключенных, а также начался диалог с оппозицией.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Ангела Меркель

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