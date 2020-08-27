Академик Мрочек уволен с поста директора белорусского центра "Кардиология"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии уволил главного кардиолога при министерстве, академика Александра Мрочека с поста директора научно-практического центра "Кардиология", сообщает TUT.BY. Сотрудники центра ранее участвовали в протестах.

Мрочек подтвердил, что уволен "по инициативе нанимателя", а на вопрос о причинах предположил, что возникла "необходимость кого-то трудоустроить". По его словам, в министерстве ему сказали, что с центром все хорошо, "но к нам повышенные требования, нагрузка значительно возрастет и "я хочу иметь своего человека".

Мрочек не исключил, что его увольнение связано с тем, что сотрудники РНПЦ выходили на пикеты против насилия со стороны силовиков. С уверенностью он этого сказать не может.

По данным телеграм-каналов, сотрудники "Кардиологии" начали собирать подписи под коллективным обращением в защиту директора. Заявление с требованием не увольнять Мрочека хотят передать в администрацию президента, правительство, Минздрав, профильный профсоюз.

17 августа Минкультуры Белоруссии уволило директора Купаловского театра Павла Латушко, который публично осудил насилие.