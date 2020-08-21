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В Минске задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода", сообщает портал tut.by.

"В Минске у проходной Тракторного завода задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода". Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал.

В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов – это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. "Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.

Там также отметили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Белоруссии официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.

Белоруссия Минск

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