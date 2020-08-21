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Купаловский театр уйдет на простой "до особых распоряжений"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Национальный академический театр имени Янки Купалы не будет открывать новый сезон и с 21 августа уходит на простой, сообщил изданию TUT.BY и.о. директора театра Валерий Громада. Причиной он назвал "невозможность организации показа спектаклей".

Театр прекращает работу "до особых распоряжений".

По словам сотрудников, во время простоя они будут получать две трети оклада. Работать будет только администрация и отдел реализации, который займется возвратом билетов.

В Трудовом кодексе Белоруссии простой определен как "временное (сроком не более шести месяцев) отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.)" (часть 1 статьи 34).

17 августа Минкультуры уволило гендиректора театра Павла Латушко, который одним из первых руководителей белорусских организаций высказался против насилия в отношении протестующих. Сейчас Латушко входит в президиум координационного совета оппозиции.

После его увольнения сотрудники театра начали подавать заявления об уходе. Утром 19 августа здание театра было заблокировано, сотрудники правоохранительных органов никого не пускали внутрь, а на двери появилось объявление о санитарной обработке.

20 августа в Минкультуры заявили, что из театра больше никого не увольняли, а тем, кто "выразил желание уволиться в знак "солидарности" с бывшим руководителем, было предложено подумать над своим решением, чтобы не сломать свою творческую и человеческую судьбу".

В поддержку артистов высказался британский актер Стивен Фрай, а глава Союза театральных деятелей Александр Калягин призвал их сохранить театр.

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Минский завод колесных тягачей
Александр Калягин Белоруссия Минск театр Янки Купалы СТД Минкультуры Валерий Громада

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