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Из Купаловского театра уволились 58 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Из белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы уволились 58 актеров и других сотрудников, сообщили представители учреждения. По их словам, директор уже подписал 55 заявлений.

"Это была уже четвертая версия заявлений, предыдущие были не приняты. Нам сказали, что они не имеют юридической силы", - отметили в театре.

17 августа Минкультуры Белоруссии уволило гендиректора Купаловского театра Павла Латушко, который публично осудил насилие в отношении протестующих. Сообщалось, что после этого заявления об уходе подали многие сотрудники. Минкультуры дало им время на размышление.

Исполняющим обязанности директора театра был назначен Валерий Громада. 21 августа он отправил театр на простой на неопределенный период из-за "невозможности показа спектаклей". В этот период сотрудники будут получать две трети оклада.

Также 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил артистам театра ставить спектакли в США, если они хотят свободы, и пообещал не вмешиваться и не выделять им госсубсидии.

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Минский завод колесных тягачей
Александр Лукашенко Белоруссия Минск театр Янки Купалы Минкультуры Павел Латушко

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