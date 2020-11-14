В Белоруссии подожгли дачу уволенного экс-директора РНПЦ "Кардиология"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные злоумышленники подожгли дачу бывшего директора белорусского РНПЦ "Кардиология" академика Александра Мрочека.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили "Интерфаксу", что по данному факту возбуждено "умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом".

В ночь на субботу, 14 ноября, неизвестные подожгли дачу Александра Мрочека в садовом товариществе Узборье. Об инциденте сообщил сын академика, который рассказал, что на месте происшествия была оставлена записка с угрозами.

Главный кардиолог министерства здравоохранения Белоруссии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Александр Мрочек в августе 2020 года был уволен с должности директора РНПЦ "Кардиология". Увольнение произошло по инициативе нанимателя, Минздрава республики. Сам Мрочек предполагает, что решение Минздрава о его увольнении могло быть связано с тем, что он не препятствовал пикетам сотрудников РНПЦ, которые выходили против насилия в отношении участников массовых акций протеста.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.