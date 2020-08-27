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Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства участника - Россия и Белоруссия - должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", - сказал президент России.

В этой связи, констатировал Путин, у Москвы есть обязательства перед Белоруссией. "Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь", - продолжил российский лидер.

"Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил он.

Путин также убежден, что Россия в ситуации с Белоруссией ведет себя сдержаннее, чем европейские и американские политики. Он напомнил, что между россиянами и белорусами сотни тысяч тесных родственных связей, плотная кооперация в промышленности.

Владимир Путин также назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Белоруссии, но выразил надежду на их решение исключительно мирными средствами.

"Все-таки в целом ситуация (в Белоруссии) сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, - а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь - что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал российский лидер.

Владимир Путин Белоруссия

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