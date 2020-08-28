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Путин обсудил с членами Совбеза сотрудничество с Белоруссией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Участники оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсудили развитие отношений с соседними государствами в целях выработки общих подходов различных ведомств к дальнейшему выстраиванию взаимодействия с ними.

"Мы сегодня обсудим развитие отношений с некоторыми из наших соседей, с государствами, с которыми у нас традиционно в силу географической близости большой объем отношений", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами", - продолжил Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что, в частности, на совещании состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества.

Кроме того, в пятницу Песков сообщил о продолжении контактов между Москвой и Минском по поводу рефинансирования белорусского долга российской стороне.

РФ Белоруссия Владимир Путин Совет Безопасности

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