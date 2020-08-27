Протестующие в Минске пошли шествием к костелу, где блокировали людей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Протестующие в Минске проводят шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости, передает корреспондент "Интерфакса".

В колонне идут порядка тысячи человек с плакатами и флагами. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих сигналами.

Сегодняшняя акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди.

Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Белоруссии. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

Ранее в четверг на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.