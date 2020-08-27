Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Минске на акции протеста в четверг были задержаны более 180 человек, в числе задержанных около 15 журналистов.

По информации незарегистрированного правозащитного центра "Весна", по состоянию на 22:00 известно о 181 задержанном.

Телеканал "Белсат" сообщает, что в Октябрьском РУВД остаются около 15 журналистов, которых принуждают удалять фото с личных мобильных телефонов.

"Их разделили на две части: тех, кто не хочет показывать мобильники отправляют в актовый зал и не отпускают", - написал телеканал в своем телеграм-канале.

Информацию про проверку мобильных телефонов подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Там уточняют, что журналистов заставляют удалять фотографии с сегодняшней акции протеста.

В четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости. Еще до начала шествия в районе площади Свободы были задержаны более десятка журналистов. После еще более десяти журналистов задержали на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, задержаны около 40 журналистов. Тут же задерживались и протестующие.

Поводом для сегодняшней акции протеста стало то, что накануне сотрудники ОМОНа заблокировали людей на площади Независимости в Красном костеле. Действия силовиков вызвали возмущение у руководства католической церкви в Белоруссии. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал проведения расследования.