Задержанную в Минске журналистку увезли из РУВД на "скорой"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сотрудницу информационного агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову из Октябрьского РУВД Минска, где она находилась после задержания на акции протеста, забрала скорая помощь, сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)

"Татьяну Коровенкову из РУВД забрала скорая помощь. У нее поднялось давление. Вместе с Татьяной поехала главный редактор БелаПАН Ирина Левшина", - говорится в сообщении БАЖ.

В комментарии телеканалу "Белсат" Коровенкова сообщила, что журналистам не сообщали их статус.

"Какие-то непонятные люди в гражданском в масках, сотрудники РУВД говорят, что не знают кто это. И эти люди требуют показывать телефоны. Мне стало плохо, поднялось давление", - сказала она.

По информации портала tut.by, к Октябрьскому РУВД подъехала еще одна "скорая", по словам медиков, их вызвали к мужчине.

В четверг вечером милиция еще до начала акции протеста задержала в районе площади Свободы в Минске более десятка журналистов, которые освещали мероприятие. Позднее еще более десяти журналистов задержали на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, задержаны около 40 журналистов. Позднее большая часть журналистов была отпущена.

Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, журналисты были задержаны "для выяснения личностей".

Вместе с тем, как сообщает БАЖ и сами журналисты, их принуждали показывать личные мобильные телефоны и удалять фотографии с акции протеста. Тех, кто отказывался это делать, оставляли в РУВД. Кроме того, по информации ассоциации, на таких журналистов оформили протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).